Collegamento via Amadori-Prato Ovest, stanziati 150mila euro

Pistoia, 6 aprile 2023 – Un passo avanti è stato fatto in questi giorni verso il collegamento tra la zona industriale di Quarrata di viale Europa e il casello di Prato Ovest sull’A11, tramite il completamento dell’asse viario da via Amadori a via Firenze. Dalla Regione Toscana con apposita delibera sono infatti stati stanziati 150mila euro per la Provincia di Pistoia, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’opera.

Nella delibera oltre alla ripartizione del finanziamento (120mila euro per il 2023 e i restanti 30mila per il 2024) è stabilito anche il cronoprogramma, che prevede l’avvio del progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica in 90 giorni, e scandisce poi i tempi delle successive fasi.

«La delibera – ha spiegato dando la notizia Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Aree interne – fa seguito alla legge regionale 28 dicembre 2022 che stabiliva la predisposizione di un accordo tra la Regione ed il Comune di Quarrata per la progettazione del completamento dell’asse viario di collegamento tra la zona industriale di via Amadori ed il casello autostradale di Prato Ovest. Il finanziamento concesso alla Provincia, titolare della competenza sulla viabilità provinciale – ha chiarito Niccolai – sarà utilizzato dal Comune di Quarrata che nell’accordo si è già impegnato a curare l’elaborazione del progetto».

Un progetto funzionale ai trasporti per e dalla zona industriale, che contribuirà a alleggerire il traffico dal centro cittadino. «Segnalo infine – ha concluso Niccolai – che la delibera approvata, per la quale ringrazio l’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli, contiene anche un preciso cronoprogramma al quale gli enti dovranno attenersi».