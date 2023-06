Coldiretti guarda avanti Tesi resta alla presidenza L’apertura al Distretto "Per nuove progettualità"

Ha ufficialmente preso il via il secondo mandato quinquennale di Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group ovvero una delle "big" del vivaismo ornamentale pistoiese che esporta in tutto il mondo, alla presidenza di Coldiretti. La nomina è arrivata all’unanimità al termine dell’assemblea che si è svolta a "Villa Giorgia", alle porte della città, con la presenza anche del direttore Francesco Ciarrocchi e delle principali cariche istituzionali, politiche e non. Al fianco di Tesi un consiglio composto per un terzo da donne e rinnovato della metà rispetto al suo primo mandato. Un quinquennio che è stato tutt’altro che semplice dovendo fare i conti con un paio di estati caratterizzate da una forte siccità, dallo stop del 2020 dovuto alla pandemia e la successiva ripartenza fino alle conseguenze della guerra fra Russia ed Ucraina che lascia il settore, in primis quello vivaistico ma anche quello dei fiori, dell’agricoltura e dell’accoglienza, con una forte incertezza sul prossimo futuro.

A livello politico, e di "peso" dell’associazione, dalla riconferma di Fabrizio Tesi però emerge una novità rilevante: l’apertura di Coldiretti ad un rientro all’interno del Distretto vivaistico pistoiese. "Ci aspettano molte sfide e tante cose da fare – conferma Tesi – a partire dall’innovazione nella logistica e nei trasporti, passando per le produzioni ’green’ e la strutturazione di una nostra rete per l’autocontrollo per prevenire fitopatie fino a regole urbanistiche efficaci. Ci auguriamo che il Distretto possa diventare il soggetto che sviluppi le progettualità necessarie. Coldiretti non ne fa parte per vari e giustificati motivi – ricorda –, ma ora vuole guardare avanti . Vogliamo essere una componente proattiva con regole e accordi nuovi e chiari. Lo dobbiamo al vivaismo pistoiese, perché senza di noi il Distretto è obiettivamente un organismo zoppo".

Alla base di questo cambio di passo non ci sarebbe la necessità di poltrone o incarichi, ma solo la volontà di strutturare sempre di più il settore. "Non ci interessa il diritto di tribuna – prosegue Fabrizio Tesi – o una poltrona tanto per far vedere che ci siamo, così come non serve un ruolo egemone all’interno, anche se i numeri della rappresentatività potrebbero darcelo. Vorremmo avere tutte le positive ricadute sul territorio. E l’unica condizione che poniamo è che anche gli altri soggetti coinvolti abbiamo lo stesso approccio: le altre associazioni di categoria, l’Associazione vivaisti e gli altri attori, piccoli e grandi". Anche perché, su questo fronte, una apertura in realtà c’è già stata e non era affatto scontata. "Noi ci siamo perché Pistoia ne ha bisogno – conclude il presidente di Coldiretti – è ora di fare qualcosa di più per il settore e, soprattutto, che ne beneficino tutti senza privilegi oppure esclusioni. In tal senso, abbiamo apprezzato i segnali di apertura nell’ambito dell’iter che sta portando alla realizzazione di un laboratorio di analisi di autocontrollo fitosanitario a Pistoia. C’è bisogno sia dell’infrastruttura, sia dell’approccio collaborativo adottato dai soggetti coinvolti, pubblici e privati".

Saverio Melegari