Coldiretti: "Boom degli addetti agricoli" Servono giovani e manodopera specializzata

Continuano a crescere gli addetti in attività agricole che svolgono la loro professione in provincia. A dirlo è l’ultima panoramica fatta da Coldiretti, con il totale complessivo che superaquota 6mila lavoratori, in crescita rispetto ai dati del 2021 che si attestavano a 5.767 occupati con un incremento del +4,3%. E il segno più, in termini percentuali, è molto superiore a quella che è la media nazionale rilevata nello stesso periodo che parla di un +2,9%. "Una tendenza positiva frenata dalla difficolta a trovare manodopera specializzata – spiega Simona Falzarano, delegata di Coldiretti Giovani Impresa provinciale – come associazione siamo impegnati a favorire l’ingresso di giovani in agricoltura e la loro formazione: abbiamo creato il laboratorio "Giovani Impresa Pistoia", andremo con i nostri imprenditori e con i nostri tecnici direttamente nelle scuole agrarie e stimoliamo l’innovazione anche tramite il concorso "Oscar Green", con le sue sei categorie". I dati riguardanti il territorio pistoiese si basano sulle rilevazioni di Unioncamere e rappresentano, uno stimolo ed un incentivo per far sì che tutto il settore possa crescere e consolidarsi con un occhio ai più giovani, visto che in questo ambito sta prendendo sempre più predominanza il lavoratore straniero. "Un ulteriore incentivo per i giovani a puntare sul settore primario per garantirsi un futuro professionale ricco di soddisfazioni – prosegue Falzarano – e "Oscar Green" valorizza le migliori esperienze messe in campo dai giovani di tutta Italia". Proprio a riguardo del concorso, restano ancora gli ultimi giorni per iscriversi ad una delle sei categorie di questa edizione (rivolgersi alle sedi Coldiretti o dal sito: https:giovanimpresa.coldiretti.itoscar-greenil-concorso)

Saverio Melegari