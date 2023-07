Codice rosso per le ondate di calore

Allerta di codice rosso per ondate di calore oggi in Toscana. Firenze si avvicinerà ai 40 gradi, ma la situazione si rivela assai critica per Pistoia e Prato sui 38. "I nostri servizi sanitari sono in allerta, prestiamo attenzione", annuncia Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, dopo la notizia dell’allerta diffusa dal Governatore Eugenio Giani. Il caldo arriverà anche in montagna: si toccheranno i 30 gradi anche sui mille metri di quota. Per un po’ di refrigerio durante il giorno, insomma, bisognerà raggiungerà almeno la quota del passo di Abetone, ammesso che basti. La prima vera "fiammata" di rovente aria sahariana sarà dovuta ad un’improvvisa estensione dell’anticiclone africano proprio verso il Mediterraneo.