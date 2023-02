"Codice appalti rinnovato, pensato per fare opere"

"Ad oggi il sistema toscano non ha una dotazione infrastrutturale all’altezza e non può competere a livello nazionale e internazionale. Più che una cerniera tra Nord e Sud Italia, infatti, la Toscana è una barriera, un blocco e questo ha ricadute estremamente negative sull’economia toscana, che infatti arranca, e in generale su quella italiana": lo ha scandito Erica Mazzetti, componente VIII Commissione lavori pubblici al convegno ’Toscana: un isolamento da interrompere ora’, promosso in collaborazione con l’associazione Log-I-Co alla Camera di commercio Pistoia-Prato. "L’obiettivo che ci poniamo è collegare la Toscana internamente e poi al resto d’Italia e al mondo, rendendoci competitivi". Mazzetti, relatrice di maggioranza della legge delega, ha sottolineato l’importanza del nuovo codice appalti per sbloccare i lavori pubblici e le opportunità "offerte dal partenariato pubblico-pubblico, che permette di integrare la capacità di pianificazione del pubblico con le risorse e le competenze tecniche e progettuali del privato. Proprio questa sinergia permette di attrarre e precipitare investimenti altrimenti introvabili o non sufficienti. Il nuovo è un codice per fare".