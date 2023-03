Code al Piot: aperto nuovo centro Cup

Code al Centro Unico Prenotazioni ubicato all’interno del Piot "Lorenzo Pacini" di San Marcello. Questo a causa dell’elevato numero di accessi da parte di utenti per cambiare il medico (che in realtà resterà quello già in attività, ma la conferma e il cambio necessitano comunque di essere espletate recandosi personalmente al Cup o attraverso il portale Open Toscana, accedendo al servizio). L’Amministrazione è stata dunque sollecitata dai cittadini per risolvere la criticità che si è venuta a verificare, dovuta alle code interminabili. E il sindaco Luca Marmo si è mosso chiamando la Pubblica Assistenza di Maresca, per attivare immediatamente un centro per risolvere il problema. È la stessa Pubblica Assistenza a darne notizia attraverso una comunicazione diramata dal presidente Pierluigi Cinotti, che scrive: "sono stato contattato dal Comune, che mi ha fatto presente la criticità causata dell’elevato numero di persone che si recano al cup per cambiare il medico, con code interminabili – spiega –. Grazie alla disponibilità di due nostri volontari, Niccolò e Luca, sarà possibile aprire un centro per il cambio del medico presso la sede dell’emergenza, in via Gavinana, di fronte agli ambulatori, attiva ogni mattina dalle 9 alle 13". Con questa attivazione nel paese di Maresca saranno disponibili due postazioni: infatti quella della "Pubblica" si affianca a quella della Bottega della Salute, attiva già da tempo in piazza Lodovico Appiano presso il negozio di generi alimentari "l’angolo sfizioso", di Marco Aschieri e Cristina Ceccarelli.

Andrea Nannini