Cocaina e soldi in casa: manette per un 20enne

Quando sono entrati nell’appartamento, in pieno centro storico a Pistoia, gli agenti della Squadra Mobile si sono trovati davanti un vero arsenale per il confezionamento delle dosi da spacciare: bilancino, sacchetti trasparenti, e tutto il necessario per fabbricare la merce. Oltre a 70 grammi di cocaina. In manette è finito un 20enne albanese, arrestato in flagranza di reato. L’operazione è scattata venerdì sera, nell’ambito di controlli mirati contro lo spaccio in città. Nella perquisizione sono stati trovati anche nove involucri termosaldati di cellophane trasparente con all’interno 5 grammi di cocaina; un sacchetto di plastica trasparente contenente circa 65 grammi di cocaina, e 400 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.