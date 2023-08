"Co’ discorsi ‘un si frigge!": serata in vernacolo La poesia pistoiese è di scena a Crespole L'associazione Odv Valdiforfora invita a una divertente serata per celebrare la poesia vernacolare pistoiese. Gli attori Rossella Fedi e Fabio Gonfiantini intratterranno il pubblico con il titolo "Co' discorsi 'un si frigge!". L'ingresso è libero e per informazioni contattare il numero 338 1136488 (Laura).