Clima ’contro’ "Subito aiuti" per l'economia di Montagna

Prosegue l’impegno del Consiglio regionale sul "Sistema neve". Approvata, su proposta della commissione Aree interne, presieduta da Marco Niccolai (Pd), una risoluzione "in merito alle prospettive dei comprensori sciistici della Toscana in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto".

L’atto d’indirizzo impegna la Giunta regionale "a proseguire nel percorso di confronto con il Governo al fine giungere alla predisposizione di piani straordinari di intervento finalizzati a prevedere meccanismi di aiuto e sostegno statale da destinare al Sistema produttivo delle stazioni sciistiche della Toscana" e nello stesso tempo: "sollecitare una tempestiva erogazione delle risorse, a partire da quelle già assegnate alle diverse Regioni".

"Abbiamo svolto un lungo lavoro in commissione – ha spiegato Niccolai presentando l’atto in aula – che è culminato con l’audizione dell’assessore Marras, che ringrazio per il contributo e l’attenzione. La Regione è sempre stata molto attenta al settore: dal 2014 ad oggi, per le attività che si sono concretizzate per le aree interne e in particolare per o comprensori sciistici ha investito oltre 26 milioni di euro. Ma oggi, di fronte all’emergenza climatica e alle minori precipitazioni nel periodo invernale, la sfida diventa un’altra: si prospetta una redditività molto minore rispetto ai decenni precedenti e quindi c’è la necessità di adattare le vocazioni di queste stazioni sciistiche, con una diversificazione che dovrà andare avanti negli anni e che dovrà crescere".