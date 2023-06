Classico e Jazz, ecco "L’Antidoto" Le vie del canto a Villa Stonorov

Consonanze e dissonanze, tra classicità e tradizione jazz. Stasera (giovedì 22 giugno), nel parco di Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli (ore 21.15), si apre l’edizione 2023 de "L’Antidoto", la rassegna musicale estiva curata da Daniele Giorgi e organizzata dai Teatri di Pistoia con il sostegno della Fondazione Caript. "Le vie del canto" è il titolo del primo evento in programma, che si svolge in collaborazione con la Scuola Mabellini. Elena Bartolozzi e Stefania Scarinzi, docenti di canto classico e jazz, sono le ideatrici del progetto che vede le loro voci unirsi a quelle di due talentuose allieve, Giulia Bravi e Silvia Benesperi, insieme ai pianisti Samuele Drovandi e Pierluigi Barili e ad Alessandro Antonini al contrabbasso. Il fil rouge della serata è costituito dall’espressione della voce umana come memoria e invenzione. "Il percorso della vocalità classica – spiega Elena Bartolozzi – ha alle spalle mille anni di storia. Il jazz nasce un secolo fa: ciò non impedisce alle due tradizioni di intersecarsi, confrontarsi, interferire per arricchirsi". E allora si parte dall’XI secolo con la musica di Hildegard von Bingen, scrittrice, teologa, naturalista e musicista, emblema dell’emancipazione femminile ante litteram, per proseguire con "Swing Slow, Sweet Chariot", famoso spiritual che risale al 1862. E, a seguire, Monteverdi, Purcell, Händel e Rossini si alternano a Duke Ellington, Charlie Parker, Bernstein e Gershwin in una curiosa tessitura di richiami e connessioni, non senza lasciare spazio all’improvvisazione libera guidata dallo spirito primitivo e primordiale che unisce le due culture in un unico, complesso gioco musicale. "Reverie" di Debussy sarà interpretata prima al pianoforte da Samuele Drovandi e poi riproposta da Silvia Benesperi nella versione jazz "My Reverie" di Larry Clinton.

"I got rhythm", la famosa canzone di George Gershwin, diventa lo spunto di "Anatrolley", personale rielaborazione di Stefania Scarinzi. "Ho scritto questo brano qualche anno fa – racconta la cantante – ed è dedicato a una valigia, la mia, simbolo di una vita perennemente in viaggio". Sulle note di "Summertime" in versione strumentale si chiude la serata, non senza preludere a un’improvvisazione collettiva che vede in scena i sette musicisti al completo. Prevendita Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112. Dalle ore 20.15, direttamente a Villa Stonorov; online su www.bigliettoveloce.it

Chiara Caselli