Civetta, biblioteca e polo tecnologico: 310mila per opere "green"

Soluzioni sostenibili in tre edifici del Comune di Quarrata dove saranno avviati lavori per il miglioramento ed efficientamento energetico: 310mila euro il costo degli interventi, cifra che l’amministrazione si è aggiudicata partecipando all’avviso del Ministero dell’ambiente "Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica". Saranno oggetto di queste azioni la biblioteca comunale Giovanni Michelucci, la Civetta e il Polo tecnologico. Per proseguire il percorso all’insegna del risparmio di energia, il Comune di Quarrata aveva presentato tre progetti che riguardano interventi di sostituzione e installazione di nuovi infissi, pompe di calore e impianti fotovoltaici. In biblioteca saranno installate nuove pompe di calore per complessivi 100 Kw di resa termica e un impianto fotovoltaico connesso in rete da 19,8 Kwp. Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio al Polo tecnologico, che sostituiranno gli infissi di legno della zona dove si trovano gli uffici. Anche qui sarà poi installato un impianto fotovoltaico connesso in rete da 19,8 Kwp. Anche l’edificio della Civetta sarà oggetto dell’installazione di una nuova pompa di calore per 50 Kw e un impianto fotovoltaico connesso in rete da 10,0 Kwp. "Quando hai 30 anni e sei assessore all’Ambiente non puoi che essere felice e orgoglioso di un risultato come questo, che dimostra la bontà del lavoro della nostra giunta – ha osservato l’assessore all’ambiente Tommaso Scarnato – Non appena ho individuato questa opportunità, ho segnalato il bando agli uffici comunali che prontamente hanno risposto. Per molti la transizione ecologica è futuro, da noi a Quarrata invece è il presente". Già in passato il Comune di Quarrata aveva investito risorse per una maggiore efficienza energetica, per ottenere una migliore qualità degli ambienti e risparmio economico. Lavori in questo senso sono stati realizzati nelle scuole del territorio comunale. D.G.