Civati in città per presentare il libro "Opposizione"

Un appuntamento importante tra politica e attualità. Giovedì alle ore 21 alla libreria Lo Spazio, in via Curtatone e Montanara a Pistoia, verrà presentato il libro di Giuseppe Civati "Opposizione - Istruzioni per l’uso". L’incontro è organizzato da Possibile Pistoia. Un tempo presente fragile, un tessuto democratico consumato. È da qui che Civati muove per raccogliere le idee, ritrovarci e riconoscerci. A partire dalle questioni più urgenti, dai bisogni di tutte e tutti, dalle nuove sfide (quella climatica al centro). "Per ricostruire insieme non solo una sinistra ma un nuovo modello di vita e di pensiero", si legge nella presentazione.