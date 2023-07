Cittadini in visita al Cassero "Discarica chiusa entro 10 anni" Comitato e Comune non mollano

"Da presidente del Comitato, sono soddisfatto di come si è svolta la visita di ieri, perché la partecipazione non è venuta meno, nonostante il caldo particolarmente torrido di questi giorni. Da consigliere comunale del centrosinistra, resto invece favorevole alla chiusura del sito al più presto. Ai ritmi attuali penso che il traguardo possa essere raggiunto entro una decina d’anni, nella peggiore delle ipotesi".

E’ il pensiero di Francesco Romagnoli, nella sua doppia veste di presidente del Comitato cittadino per la discarica del Cassero e di consigliere comunale, che ha così tirato le somme al termine della visita alla discarica del Fosso del Cassero che si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri. Circa venti i cittadini che hanno preso parte al sopralluogo, dando così ufficialmente il via all’iniziativa annunciata il mese scorso per tranquillizzare la cittadinanza sull’impatto del sito sul territorio. Tra loro, c’erano anche la consigliera di centrosinistra Caterina Benini, mentre a rappresentare la maggioranza erano presenti il consigliere Andrea Basetti e il vicesindaco Federico Gorbi.

Ad accompagnare il gruppo, i tecnici di Herambiente, la società che gestisce l’impianto. Praticamente gli stessi che avevano fatto il punto della situazione con i residenti nel corso dell’assemblea pubblica che si era svolta qualche mese fa, ovvero gli ingegneri Paolo Cecchin e Paolo Menichetti, che hanno illustrato le peculiarità del sito, mentre la responsabile dei monitoraggi, Katia Gamberini, ha messo al corrente i partecipanti del “Progetto Capiamo“, che si sviluppa tramite l’apicoltura.

Nelle vicinanze della discarica sono state infatti installate alcune arnie e l’assenza di agenti inquinanti riscontrata nel miele prodotto dagli insetti, e quindi rilevata durante le recenti analisi, dovrebbe fornire agli abitanti di Serravalle ulteriori rassicurazioni sulla sicurezza delle aree vicine alla discarica. Al termine del giro, ogni partecipante ha ricevuto un opuscolo informativo.

Un incontro, quello di ieri pomeriggio, che si è svolto senza particolari proteste o recriminazioni da parte degli ospiti e in clima di serenità e curiosità, stando perlomeno a quanto ci ha fatto sapere Romagnoli.

"Ho visto i partecipanti molto interessati e incuriositi. Personalmente, dico che mi è dispiaciuto constatare l’assenza di alcune delle persone che sui social criticavano queste visite – ha aggiunto Romagnoli – perché avrebbero avuto modo di vedere e di togliersi ogni dubbio. La prossima visita? Dopo l’estate, con tutta probabilità a cavallo fra settembre ed ottobre".

Gli interessati a visitare il sito della discarica del Cassero saranno divisi in gruppi composti al massimo da trenta persone, e anche se la richiesta è apparsa in aumento (perlomeno rispetto al recente passato), questa quota dovrebbe garantire a tutti loro la possibilità di esserci. Sempre per quanto riguarda il Cassero, c’è poi l’"altra" partita, quella decisiva, che si sta giocando in Regione.

Già, perché nelle scorse settimane era stata ufficializzata la richiesta di Herambiente alla Regione Toscana di portare la capienza della discarica a 3.392.500 metri cubi, senza che ciò richieda la necessità di ampliarne gli spazi: si tratterebbe, lo ricordiamo, di una rivalutazione rispetto alla precedente misurazione effettuata nel 2007, con i moderni strumenti che hanno evidenziato la possibilità di poter contare su ulteriori metri cubi, allora non rilevati, senza dover espandere il sito.

Il consiglio comunale si è comunque detto contrario a questa opzione, votando un ordine del giorno presentato dal centrosinistra (ed emendato dalla maggioranza) nel quale si chiede di mantenere l’attuale capienza di 3.010.000 metri cubi. La posizione di Partito Democratico e centrodestra, perlomeno su questo tema, sembra convergere e cioè: scongiurare il "rischio-rivalutazione" e arrivare nel minor tempo possibile alla chiusura della discarica.

A oggi appare tuttavia difficile lanciarsi in previsioni a breve termine. Anche perché la palla è passata a Firenze. E nelle prossime settimane, la Regione dovrà innanzitutto esprimersi sulla richiesta del gestore.

Giovanni Fiorentino