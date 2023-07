Città fiorita Domande entro il 10 luglio

C’è tempo fino al 10 luglio per presentare manifestazione d’interesse all’avviso pubblico "Agliana fiorita" con cui la giunta intende valorizzare strade, rotatorie e aiuole, affidandole alla cura di aziende, tramite contratti di sponsorizzazione. Il Comune ha individuato undici aree fra cui le aziende potranno scegliere dove far valere il proprio gusto ed estro. Le domande entro le ore 12 del 10 luglio prossimo al Comune di Agliana. La documentazione può essere scaricata da www.comune.agliana.pt.it al link dedicato. Per l’affidamento dei lotti saranno ammesse alla selezione ditte, società o cooperative del settore florovivaistico e di manutenzione del verde, nonché ditte, esercizi commerciali, società o cooperative di altri settori nell’ambito commerciale artigianale e produttivo. Per tutti gli affidamenti sarà data priorità alle ditte che hanno sede sul territorio del comune di Agliana. Piccole rotatorie e aiuole potranno così essere date in ‘adozione’ ad aziende e commercianti che vogliono prenderle in cura per rendere più bella e decorosa Agliana e, allo stesso tempo, rendere più visibile anche la loro attività con cartelli informativi. Queste le rotatorie: via Belinguer – via Lombardi (100 metri quadri), via Mallemort de Provence – via Giovannella (65 mq), via Mallemort de Provence – via Vincenzo Bellini (80 mq), via Assisi – via Ilaria Alpi (80 mq), via delle Lame – via XX Settembre (160 mq), via Calice – via Ferrucci (80 mq). Queste invece le aiuole: Sp 6 – via Selva a San Michele (1.150 mq), via La Pira – via Piave (65 mq), via Della Libertà – fronte Farmacia Nucci (450 mq), Piazza don Bianchi a San Michele (60 mq), fronte biblioteca comunale via Frank e parcheggio via Puccini (550 mq).

Piera Salvi