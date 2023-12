"Cirano deve morire" Poesia a tempo di rap

Attualizzare, stravolgere pure, dando una voce e un ritmo rap a un classico, il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Nuovo appuntamento per il segmento "La via del Funaro" mercoledì 20 dicembre (ore 20.45) al Teatro Manzoni dove approda una particolare riscrittura, uno spettacolo-concerto con testi e musiche originali dal vivo che trasforma la poesia di fine Ottocento in potenti versi rap dal titolo "Cirano deve morire". Rime taglienti e ritmo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della finzione attraverso il racconto di inganni e di morte, di fedeltà agli altri e di tradimento di sé stessi, di parole che seducono e di silenzi che uccidono. È una straordinaria storia di amore e di amicizia uno dei più famosi ‘triangoli’ del teatro moderno, è la storia di due amici e di una donna di cui entrambi si innamorano: sono tre ragazzi proprio come i giovani attori chiamati a interpretarli sulla scena. "Cirano deve morire" recupera la forza poetica del testo originale attraverso la poetica rap, scelta necessaria, secondo il regista, non solo per esprimere l’eroismo e la verve polemica del protagonista, ma anche per rendere contemporanea e autentica, quindi fedele a Rostand, la parola d’amore. Quel che gli spettatori vedranno sarà in sostanza un concerto, con intrepreti sempre sul palco e sempre a favore di pubblico. Lo spettacolo isola il triangolo d’amore dalle vicende collaterali della trama e la affronta retrospettivamente. È una resa dei conti tra i tre protagonisti, i due morti e l’unica sopravvissuta, Rossana, che non riesce a liberarsi dei fantasmi che hanno distrutto la sua vita con l’inganno di un amore impossibile, ma che allo stesso tempo le hanno donato gli unici momenti di felicità, con la forza della fantasia. "Sarà bene cominciare dal principio – introduce Leonardo Manzan nelle note di regia –, cioè dal titolo. Cirano deve morire è una dichiarazione di intenti e insieme una preghiera che vi rivolgo in forma di esclamazione: dimenticatevi del Cirano così come pensate di conoscerlo".

Sul palco Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi e Giusto Cucchiarini. Lo spettacolo ha vinto nel 2018 il Bando Biennale College indetto dalla Biennale Teatro di Venezia: "Per il coraggio di esporsi e di rischiare. Manzan – queste le motivazioni che hanno indotto all’assegnazione di allora – ha dimostrato di essere pronto ad attraversare quella linea gialla che delimita la zona di sicurezza per andare in zone anche pericolose, mai rassicuranti e ovvie. Al suo coraggio vogliamo aggiungere la nostra scommessa".

Lo spettacolo, una produzione La Fabbrica dell’attoreTeatro VascelloElledieffe Fondazione Teatro della Toscana, è suggerito per un pubblico dai 14 anni in su. Biglietti in vendita on line (www.bigliettoveloce.it) o alla biglietteria del Manzoni (aperta martedì dalle 16 alle 19 e mercoledì dalle 11 alle 15 e un’ora prima dello spettacolo) ai prezzi di 5 e 7 euro. Giovedì matinée pensata per le scuole secondarie di secondo grado. Info chiamando lo 0573.99160927112.

l.m.