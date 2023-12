Cinquemila euro per Babbo Natale, scoppia la polemica in Comune

"Vogliamo focalizzarci non tanto sulla spesa per l’iniziativa, pur giudicandola inopportuna in un momento in cui i residenti devono ancora fare i conti con i danni dell’alluvione, quanto sul fatto che questo episodio rappresenta la punta dell’iceberg di un problema che riguarda la maggioranza. O meglio, la tenuta della stessa, perché mi risulta che i contrasti all’interno della giunta Lunardi non manchino". E’ l’attacco di Riccardo Vannacci, segretario del Partito Democratico, a proposito dell’evento natalizio che si terrà dopodomani nell’area sportiva di Casalguidi, promosso dal Comitato dei Rioni e dal Comune di Serravalle, e che avrebbe provocato una spaccatura all’interno della giunta.

Dalle 14:20 in poi apriranno gli stand gastronomici, fino a quando Babbo Natale scenderà dall’elicottero e consegnerà doni ai bambini presenti. L’opposizione ha puntato il dito sul costo dell’iniziativa, che sfiora i 5mila euro. E nemmeno il vice-sindaco Federico Gorbi avrebbe gradito quella che sarebbe stata una scelta non condivisa da tutta la giunta: avrebbe chiesto al sindaco Piero Lunardi di invitare in futuro gli assessori a giocare maggiormente di squadra, per un maggior coinvolgimento reciproco nelle decisioni.

Accuse, quelle del centrosinistra, che il primo cittadino spedisce al mittente. "Dichiarazioni prive di fondamento – ha subito risposto, chiarendo –. Si è trattato di un confronto, la giunta e la maggioranza sono solide – ha assicurato – e per quel che riguarda l’evento di sabato, l’intenzione condivisa con il Comitato è di devolvere i proventi ai cittadini colpiti dall’alluvione".

