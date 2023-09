Cinquant’anni d’amore per Anna Lena e Franco "Siete stati i pilastri su cui poggiare le nostre vite"

Il 6 settembre è stato un giorno speciale per Franco Cecconello e Anna Lena Sisi che hanno festeggiato un eccezionale traguardo d’amore: cinquant’anni di matrimonio. Per loro tanti fiori di girasole e una bellissima torta. E questo è il pensiero arrivato in redazione per gli sposi.

"50 anni insieme! Un esempio da seguire. Siete stati due pilastri su cui poggiare le nostre vite. Vi vogliamo bene. Cinzia, Veronica, Stefano, Alessio, Domitilla e Ludovica". Tantissimi auguri di ogni felicità anche da parte del nostro giornale.