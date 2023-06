Cinema sotto le Stelle a Pistoia, Programmazione a cura di Mabuse Cinema

Ricordiamo che il cinema sotto le stelle è allestito nell’arena di Porta al Borgo.

La programmazione è a cura di Mabuse Cinema, in collaborazione con il Comune di Pistoia. Le proiezioni cominciano alle 21.30 e i biglietti hanno un costo di 6 (intero) o 5 euro (ridotto). Sono possibili abbonamenti da dieci ingressi in cinque mesi a 45 euro o da cinque ingressi in tre mesi a 25 euro.

Stasera, domenica, 25 giugno, in programma c’è "Tre di troppo" di Fabio De Luigi. Domani sera, lunedì 26 giugno: "Stranizza d’amuri" di Giuseppe Fiorello e martedì sera, 27 giugno, sarà proiettato "Mummie. A spasso nel tempo" di Juan Jesús García Galocha.