Cinema sotto le stelle a Bottegone Cinque serate a ingresso gratuito

Cinque serate cinematografiche a ingresso gratuito, destinato a un pubblico vario, con argomenti trasversali. Torna stasera, martedì 18 luglio, negli spazi esterni del circolo Arci di Bottegone, il Cinema sotto le stelle, esperienza allestita, come di consueto, dai volontari del Circolo, animati dalla volontà di fare cultura dal basso, popolare e accessibile, che arriva dopo il successo delle due edizioni estive di "Visioni d’ambiente" e del ciclo invernale "Oltre lo sguardo". La rassegna è resa possibile dal contributo della Fondazione Caript e dalla collaborazione di Promocinema, Arci Pistoia, Arci Servizio Civile Pistoia, Ucca e Uncle Yanco. L’orario di inizio delle proiezioni è fissato per le 21.15. Quindi si comincia stasera, martedì, con un’introduzione alla rassegna cui seguirà la proiezione del film "La persona peggiore del mondo" (J. Trier, 2021), viaggio di autoscoperta di una giovane donna tra lavoro amore e ricerca della felicità. Mercoledì 19 luglio sarà la volta de "Le avventure acquatiche di Steve Zissou" (W. Anderson, 2004), che accompagnerà gli spettatori nel mondo imprevedibile e surreale di un esploratore oceanografico che tenta di vendicare la morte di un suo collega. Giovedì 20 luglio la serata sarà dedicata a un classico tra le commedie romantiche, "Notting Hill" (R. Michell, 1999), la cui trama molto probabilmente non ha bisogno di presentazione alcuna, mentre venerdì 21 luglio, dopo l’intervento della redazione di Ginkgo, nuovo magazine culturale cittadino di rigenerazione urbana, seguirà la proiezione della dark comedy "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" (M. McDonagh, 2017), che mette al centro una madre pronta a tutto pur di ottenere giustizia per la morte della figlia.

La rassegna si chiuderà sabato 22 luglio con il film di animazione, "Oceania" (di R. Clements, 2016), storia della coraggiosa principessa polinesiana Moana, protagonista di un’avventura audace per salvare la sua isola minacciata da un antico male. La serata sarà introdotta da alcuni giovani di Fridays For Future Pistoia, movimento impegnato per la giustizia climatica e sociale. Per ulteriori informazioni sulla rassegna è possibile consultare le pagine social del Circolo (su Facebook: Casa del popolo Bottegone) e il sito ufficiale, raggiungibile all’indirizzo www.casadelpopolobottegone.com

l.m.