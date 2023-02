Cimiteri fatiscenti e manca la luce Piano da 120mila euro in tre anni

Centoventimila euro nel piano triennale per manutenzione dei cimiteri. Intanto sono finiti i lavori di ampliamento al cimitero comunale Il Giardino, dove sono già iniziate le nuove sepolture. Sono stati realizzati 372 loculi, 231 ossari, e 40 sepolture privilegiate, di cui 29 tombe doppie e 11 singole. "Questo ampliamento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciottoli – consente di dare respiro agli altri cimiteri aglianesi". Restano però tanti problemi riguardo alla manutenzione dei cimiteri e conseguenti lamentele dei cittadini. C’è un intero quadro al Giardino dove le lampade votive sono spente da mesi, alcune da oltre un anno, per problemi all’impianto elettrico obsoleto. E ci sono proteste per l’aumento della tariffa sulle lampade votive che sono passate da 22,33 euro nel 2021 a trenta euro nel 2022 e sembra che sull’aumento non sia stata conteggiata l’Iva, l’importo potrebbe salire.

"Per quattro lampade paghiamo in totale 120 euro l’anno e due sono spente da tempo – protestano alcune persone -. Potremmo anche accettare gli aumenti se ci fossero servizi efficienti". Un uomo di Montale che ha i suoi cari sepolti in due cimiteri aglianesi (cinque tombe in totale), fa sapere che nel comune di Montale la tariffa per le lampade votive è rimasta a 18 euro e domanda: "Perché ad Agliana si deve pagare quasi il doppio?". L’assessore Ciottoli replica: "Però Montale ha preso trecentomila euro di ristoro per l’inceneritore, Agliana non ha avuto niente e subisce le emissioni". L’amministrazione comunale ha comunque fatto sapere che sono previste riduzioni per le aree da tempo prive d’illuminazione. Ciottoli riferisce che c’è un piano per i quattro cimiteri comunali. "Saranno destinati 40mila euro l’anno per la manutenzione dei cimiteri nel piano 2023-2025, per impianti elettrici e opere strutturali".

