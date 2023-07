Cimiteri di Agliana: lampade votive spente e tariffe in aumento

Tanti problemi nella manutenzione dei cimiteri aglianesi e conseguenti proteste dei cittadini. In particolare ci sono molte lamentele riguardo al cimitero Il Giardino, dove l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata recentemente dopo mesi di rubinetti a secco, ma c’è un intero quadro dove le lampade votive sono spente da oltre un anno, per problemi all’impianto elettrico, obsoleto. Il malcontento è diffuso anche per l’aumento della tariffa sulle lampade votive, passata dai 22,33 euro del 2021 a 36,60 euro a lampada votiva nel 2022. Inizialmente i bollettini erano arrivati con la cifra da pagare di trenta euro a punto luce, peccato che il gestore del servizio sull’aumento non avesse conteggiato l’Iva, così ha inviato successivamente altri avvisi chiedendo il versamento di altri 6.60 euro riferiti all’Iva. Immaginabili le proteste e, da quanto abbiamo appreso, a fronte dell’aumento del canone sulle lampade votive mentre persiste il disservizio, tanti hanno disdetto il contratto. Va ricordato che il gestore, insieme all’avviso dove richiede il pagamento della differenza sul canone, ha inviato un modulo per la richiesta di sconto, o rimborso, in relazione al disservizio subito nell’anno 2022 e per chi ha disdetto il contratto.

Le proteste dei cittadini si estendono a tutti i cimiteri comunali aglianesi per la scarsa manutenzione: nel taglio dell’erba, nella cura dei vialetti e nel decoro in generale. L’amministrazione comunale di Agliana, come avevamo già annunciato, ha stanziato centoventimila euro nel piano triennale per la manutenzione straordinaria dei cimiteri. Si tratta di 40mila euro all’anno per il triennio 2023-2025, con interventi su opere strutturali e anche per ripristinare gli impianti elettrici. Il sindaco Luca Benesperi adesso annuncia che i lavori previsti per quest’anno partiranno a fine estate.

"Stiamo raccogliendo i preventivi – fa sapere il primo cittadino – per fare gli interventi di manutenzione straordinaria previsti, che riguarderanno le cappelle lato nord nel cimitero di via Bellini e la manutenzione agli impianti d’illuminazione di tutti i cimiteri. Faremo, inoltre, interventi generali su intonaci, gronde e calate, coperture e imbiancature. Ci stiamo attivando – aggiunge Benesperi – con la cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali, affinché insieme al taglio dell’erba venga ripristinato il ghiaino. Il problema dei cimiteri – conclude il sindaco – ci sta molto a cuore, perché tutti abbiamo persone care defunte".

Piera Salvi