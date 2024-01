Ciclo di incontri sui modi di fare informazione. Oggi ’Il giornalismo come servizio pubblico’

Inizia oggi (ore 17) nella Sala Manzini il ciclo di incontri "Dalla disinformazione alla manipolazione dell’opinione pubblica. Quale futuro per la democrazia?" realizzato dalla stessa biblioteca e da YouLab Pistoia con la giornalista Maria Salerno. Il percorso, organizzato in otto incontri ogni martedì alle 17 fino a marzo, sviluppa una comparazione tra modi diversi di fare informazione, a partire dalla concezione di diritto all’informazione dei cittadini. Saranno, poi, affrontate alcune delle principali teorie sulla manipolazione mediatica e forniti strumenti per la valutazione della credibilità dell’informazione. Infine, uno sguardo al futuro. Titolo dell’incontro di oggi "Il giornalismo come servizio pubblico", cui seguirà "Lottizzazione e dipendenza dai grossi capitali" (30 gennaio), "Il sistema di credenze e la dissonanza cognitiva" (6 febbraio), "Cos’è il complottismo? Quali interessi serve?" (13 febbraio), "Come valutare la credibilità dei media?" (20 febbraio), "Le parole scelte dal potere" (27 febbraio) "Il futuro dell’informazione" (5 marzo) e "Giornalismo partecipativo" (12 marzo).

La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per un singolo modulo. Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca ed esprimendo la propria intenzione di partecipare all’intero ciclo o ad un singolo modulo. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca potrà farlo prima dell’inizio dell’incontro.