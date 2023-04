Ciclabili, nuovo bando Si allarga ancora la rete

Prosegue lo sviluppo della rete cittadina di piste ciclabili. Il comune di Pistoia ha pubblicato un bando (lotto 2) per realizzare un ulteriore tratto di pista ciclabile (dopo le gare di appalto per i lotti 1 e 3) con l’obiettivo di sostenere la mobilità dolce per incentivare gli spostamenti in città con la bicicletta in alternativa all’auto, ma anche per collegare i vari tratti di piste ciclabili già presenti sul territorio, creando percorsi protetti per gli itinerari casa-lavoro e casa-scuola. L’investimento complessivo ammonta a quasi 352mila euro ed è finanziato dal Comune.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile da via Donatori del Sangue a viale Matteotti, lungo via del Villone, direttamente connessa al lotto 1 proveniente dal parcheggio scambiatore di Piazza Oplà. Del bando di gara lotto 2 fanno parte anche i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in un tratto di via dei Pappagalli, in particolare l’area di fronte a Villa Baldi Papini e nelle intersezioni. Prevista la realizzazione di percorsi dotati di linguaggio Loges per disabili visivi, una nuova rotatoria in grado di fluidificare il traffico veicolare, l’adeguamento dell’illuminazione, videosorveglianza a arredi urbani.Con questo appalto si chiude la fase di affidamento dei lavori del "Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile" per i quali il Comune ha ottenuto un cofinanzimento da parte del Ministero dell’ambiente pari a 600mila euro. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto devono presentare l’offerta entro il 18 aprile alle ore 9.30 solo in modalità online attraverso la piattaforma telematica start.