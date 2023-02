Ciclabile e sosta: si cambia in via Desideri

Arriva la ciclabile in via Casella da Pistoia con novità per la viabilità anche in via Fattori e via Desideri. Ma non senza perplessità e domande. Alcuni residenti e cittadini che si trovano a frequentare la zona, si stanno ponendo interrogativi su quello che sarà il risultato dei lavori che al momento stanno principalmente interessando via Casella ma che coinvolgono anche via Desideri. "Mi pongo delle domande, non per polemica, ben venga il cambiamento – spiega Samuele Mori, residente –. In primis, mi domando come verrà risolta la questione parcheggi, perché già al momento risultano mancare in rapporto agli abitanti. E poi come verrà sistemato definitivamente l’incrocio di via Desideri con particolare attenzione all’attraversamento pedonale verso San Biagio che è pericoloso e già protagonista di molti incidenti. Certo il restringimento di carreggiata potrebbe causare ingorghi considerando che via Desideri è l’unica strada in uscita dal centro cittadino direzione viale Adua, e superstrada".

I lavori, iniziati a fine gennaio, prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in via Casella da Pistoia, per poi spostare il cantiere in via Metello e poi in via Fattori, per un totale di circa mezzo chilometro. Un progetto che prevede, lungo la viabilità interessata, anche il rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione delle aree di sosta e in alcuni casi l’inserimento di aiuole a verde, per adornare l’area e definire i percorsi. "Secondo i nostri calcoli i posti per i parcheggi aumenteranno – spiega Alessio Bartolomei, assessore alla mobilità –. Quando facciamo questi interventi il nostro occhio va sempre ai parcheggi. In via Casella sarà possibile parcheggiare a fianco della ciclabile. Per evitare ingorghi l’incrocio con via Desideri cambierà così: chi esce dal centro in direzione ovest avrà la precedenza sia che vada dritto o che voglia svoltare. Nel senso opposto, inversamente a adesso, troverà uno stop. Via Fattori invece, con l’arrivo della ciclabile sarà a senso unico in direzione via Gora e Barbatole".

L’intervento, dal costo complessivo di seicentomila euro la maggior parte dei quali finanziati, è elaborato dall’ufficio Mobilità del Comune e oltre a migliorare la sicurezza di chi si sposta in bicicletta vuole promuovere la mobilità lenta e creare percorsi protetti per gli itinerari casa-lavoro e casa-scuola. Il nuovo tratto in costruzione si raccorderà con quello di via Enrico Betti e via San Biagio in Cascheri, raggiungendo il percorso ciclopedonale accanto all’Istituto Agrario De Franceschi-Pacinotti.

L’intervento rientra nel progetto del Comune di Pistoia del "Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (PrIMUS)" promosso dal Ministero dell’Ambiente, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile tra piazza Oplà e via dei Pappagalli, passando da via di Valdibrana e via del Villone, oltre a un tratto di pista ciclabile in via del Molinuzzo per completare il percorso tra la stazione di Pistoia Ovest e piazza San Francesco.

