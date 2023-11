"Ci siamo attivati per soluzioni"

Interpellata in merito ai disagi lamentati dai cittadini di Quarrata, Autolinee Toscane ha fatto sapere che l’azienda "sta monitorando con attenzione la riorganizzazione del trasporto pubblico scattata dal 1’ novembre, come decisa dagli enti locali. Gli effetti di queste modifiche sono stati influenzati dall’alluvione – precisano – , che ha provocato anche danni a mezzi e officine che, già impegnate nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su un ereditato parco mezzi vetusto e con un’altra frequenza di guasti, ha dovuto rallentare la propria operativita. L’azienda – garantisce At – è al lavoro per ripristinare quanto prima la piena operativitá della manutenzione e, nel mentre, si è già attivata per trovare, anche per la zona di Quarrata, una soluzione emergenziale in tempi rapidi, facendo arrivare a supporto alcuni mezzi provenienti da altre zone della Toscana. Autolinee Toscane conferma la propria disponibilitá, dando il proprio supporto tecnico con monitoraggi e analisi, ad attuare eventuali correttivi che, negli appositi tavoli tecnici di coordinamento, Comuni, Provincia e Regione valuteranno e definiranno più opportuni", concludono.