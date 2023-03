Ci saranno cento assunti dal territorio

Due Rsa, residenze sanitarie assistite, per un totale di 160 posti, per anziani non autosufficienti, più una sede per il centro diurno e alcuni servizi socio-sanitari territoriali: è quanto previsto dal protocollo d’intesa che cambierà completamente il volto dell’ex ospedale Caselli.

La Carron spa provvederà a proprie spese (intorno ai 20milioni di euro) alla costruzione di tutto il complesso polifunzionale. La società trevigiana delegherà a un’altra società di sua fiducia la gestione sanitaria del complesso polifunzionale, mentre per lavorare nell’ambito degli altri servizi, si prevedono le assunzioni di circa un centinaio di persone del territorio e che saranno appositamente formate. Compresa nel progetto è anche la nuova viabilità, da via Matteotti a via Firenze, per alleggerire zona Spedaletto. Saranno poi creati due parcheggi dietro il Caselli, che serviranno, oltre le Rsa, anche la cittadinanza e gli utenti del campo sportivo. A spese del Comune (circa 200mila euro) sarà il progetto per la nuova viabilità.

Daniela Gori