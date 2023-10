"Ci prepariamo a risplendere". Un mese e mezzo ricco di iniziative

Quest’anno "Pistoia Città del Natale" non sarà solo un modo di dire, ma un vero e proprio brand che animerà le vie del centro storico per un mese e mezzo. L’iniziativa, che prenderà il via il 25 novembre e che colorerà la città fino al 7 gennaio, è stata realizzata con l’unione di intenti di più attori protagonisti: il Comune di Pistoia, il Consorzio Turistico Città di Pistoia, Confcommercio Pistoia e Prato e lo sponsor Conad Nord Ovest. "Presentiamo questa iniziativa con grande anticipo rispetto al solito – sottolinea l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia – e siamo orgogliosi di aver avuto una simile risposta da parte della città. La nostra idea è stata quella di creare un vero e proprio brand legato a Pistoia e al Natale e per fare ciò la promozione dell’iniziativa sarà condotta dalla società Jet’s, leader in questo campo". Come detto da Sgueglia, Jet’s gestirà l’intera campagna di comunicazione, la quale si avvarrà di un’ampia mulitcanalità, dalle risorse digitali a quella analogiche.

A spiegare meglio il piano d’azione è stato Marco Leporatti, vicepresidente di Confcommercio Pistoia e Prato: "Le novità saranno parecchie. Tutte le iniziative saranno raccontate grazie a Jet’s, che istituirà una pagina web ad hoc (pistoiacittadelnatale.it) e gestirà la comunicazione con una costante campagna social. Il tutto per garantire il massimo della visibilità sia sui media ’tradizionali’ come giornali e tv che su quelli nuovi. L’obiettivo è far diventare questa iniziativa totalizzante e farla entrare nella vita quotidiana di ogni cittadino. Ci sarà la casa di Babbo Natale, il grande albero in Piazza del Duomo, le luminarie e tanto altro ancora". Fondamentale sotto il piano organizzativo è stato il contributo del Consorzio Turistico Città di Pistoia: "Ci piacciono le sfide – sottolinea il presidente Paolo Cavicchio – e abbiamo ritenuto importante cogliere questa occasione. Crediamo che sia fondamentale celebrare la conciliazione tra persone e orgoglio cittadino, rendendoci fieri di essere pistoiesi". A fianco delle iniziative di "Pistoia Città del Natale" ci saranno anche Confcommercio, come ribadito dal presidente Tiziano Tempestini: "La collaborazione è la chiave vincente per fare la forza di una città. Per Confcommercio il Natale è un tema rilevante e accogliamo con gran piacere eventi e iniziative relative a questo tema".

Soddisfazione anche da parte di Daniele Melani e Andrea Matteini, soci di Conad Nord Ovest: "Siamo sicuri che le idee proposte potranno portare una ventata d’aria fresca a Pistoia. Proprio per questo abbiamo deciso di essere main sponsor dell’iniziativa, ci sentiamo in dovere di restituire al territorio ciò che ci ha dato in questi anni". Un ruolo importante nel corso delle festività natalizie sarà giocato anche dalla neonata Associazione Culturale dei Commercianti del centro storico, composta da circa 50 commercianti che in modo itinerante ospiteranno alcune iniziative presso i propri locali: "Siamo una realtà nuova ma con tanta voglia di fare – specifica Antonio Pagnini, conosciuto come Tony De Angelis –. A partire da sabato 18 novembre daremo il via alle nostre iniziative con lo scopo di animare il centro storico e dare ulteriore lustro alla città di Pistoia".

Michele Flori