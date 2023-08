"Ci ha lasciato un patrimonio" L’imponente archivio di Bargiacchi

Ieri mattina, nelle cappelle del commiato della Croce Verde, l’addio a Enzo Gualtiero Bargiacchi, insigne studioso pistoiese, che è stato commemorato con profondo affetto. Oggi ci sono due testimonianze in suo onore, che ancora ne delineano l’importanza, la profondità e la levatura e sono quella del presidente della Fondazione Caripit, Lorenzo Zogheri e del sindaco Alessandro Tomasi a nome di tutta l’amministrazione. Entrambe le istituzioni sono impegnate nella diffusione dell’immensa opera di Enzo.

"Con la scomparsa di Enzo Bargiacchi – scrive il presidente Zogheri – perdiamo uno dei più importanti studiosi di Ippolito Desideri e un protagonista della vita culturale del nostro territorio. Alla fine degli anni Cinquanta era stato tra i promotori del Circolo di Cultura di Corso Gramsci, che nel 1964 realizzò la prima esposizione dell’artista astratto Fernando Melani. Negli anni Settanta fu organizzatore e animatore entusiasta, con l’allora direttore Giancarlo Galardini, della stagione sperimentale del teatro comunale di Pistoia svolgendo, tra i primi anni Sessanta e Settanta, un ruolo di primo piano nell’innovazione culturale e di avvicinamento al contemporaneo su un territorio ancora fortemente legato a modalità tradizionali. Un’esperienza così ricca che si è più volte intrecciata con progetti e iniziative della nostra Fondazione, come in occasione della collaborazione con Pistoia Musei lo scorso anno per la mostra diffusa di Michelangelo Pistoletto. Progetto per il quale è stato prezioso potersi avvalere dei materiali dell’archivio radunati da Enzo Bargiacchi e generosamente messi a piena disposizione.

"Proprio la competenza di tecnico statistico, materia di cui è stato un pioniere, per la Regione Toscana, aveva accresciuto in Bargiacchi la propensione a una ‘sistematizzazione’ dei materiali artistici e documentari raccolti, delle esperienze creative vissute, dando vita a un importante archivio bio-bibliografico. A questi materiali documentari (solo in parte digitalizzati) e al fondo bibliografico d’arte, nel tempo si sono aggiunti anche i materiali delle ricerche su Ippolito Desideri, oggetto di una importante mostra nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, promossa a Palazzo Buontalenti da Fondazione Caript e co-curata da Bargiacchi.

"L’imponente archivio frutto di una vita di ricerca e di passione per la cultura è la preziosa eredità che lascia alla comunità pistoiese una personalità brillante e curiosa, propensa, con sincera ed entusiastica motivazione, alla condivisione. Bargiacchi – conclude il presidente – ha individuato in Fondazione Caript l’ente più adeguato a preservarlo e promuoverlo è questo è per noi motivo di grande gratitudine. Da parte della nostra Fondazione ci sarà la massima cura a che un tale patrimonio sia messo a disposizione di tutti".

"Il sindaco Alessandro Tomasi e l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per la morte di Enzo Gualtiero Bargiacchi. Proprio nei giorni scorsi il Comune aveva iniziato a lavorare per la concessione del patrocinio a sostegno del nuovo libro su Ippolito Desideri. Il Comune, assieme ad altre istituzioni cittadine, è impegnato affinché i materiali di studio di Bargiacchi trovino la giusta collocazione quale patrimonio collettivo dal quale ripartire per nuovi studi e nuove ricerche. Enzo Gualtiero Bargiacchi è stato un intellettuale di elevata caratura, che ha legato il suo nome agli studi condotti sulla figura di Ippolito Desideri, illustre gesuita di Pistoia che nei primi del Settecento fondò la prima missione cattolica in Tibet ed è considerato il primo esperto europeo della lingua e della cultura tibetana. I suoi legami con i più accreditati studiosi di tutto il mondo sul Tibet lo hanno inserito in una fitta rete di contatti di livello internazionale, grazie alla quale ha fatto conoscere Pistoia nel mondo".

l.a.