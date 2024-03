"Chiusa via del Casello a Lo Sperone: gravi danni all'asfalto causano isolamento e disagi"

Clamorosa decisione presa nel tardo pomeriggio di ieri da parte della Provincia: da questa mattina via del Casello, l’arteria stradale che collega la SP9 Montalbano da Bonelle alla via Fiorentina nell’abitato de Lo Sperone, viene chiusa a tempo indeterminato a causa delle vere e proprie voragini che si sono aperte negli ultimi giorni a causa delle copiose piogge che hanno, in larghi tratti, letteralmente sbriciolato l’asfalto. Già in passato era stato messo il divieto di transito ai veicoli a due ruote, sia bici che moto, ma adesso la situazione è davvero degenerata, come riportato anche da La Nazione nell’edizione di ieri. La Provincia, si legge nell’ordinanza emessa, ha redatto una "perizia di massima per la ricerca dei finanziamenti necessari per i lavori di ripristino della strada" ma, per ora, è costretta ad interdire il transito, eccezion fatta per i residenti e gli autorizzati, ovvero i dipendenti di "Rose Barni": l’azienda, adesso, rischia seriamente l’isolamento. Nel mezzo saranno istituiti cartelli di strada senza sfondo e l’installazione di transenne e barriere "New Jersey" per impedire il passaggio. E con via del Casello chiusa a tutti i mezzi le ripercussioni sul traffico nella zona sud della città rischiano di essere davvero pesanti.