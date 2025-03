Chiusa la Sp 362. I bus cambiano strada

Ci sono cambiamenti al trasporto pubblico locale a causa della chiusura al transito della Sp362 traversa di Pracchia, via Nazionale, dal civico 68 al civico 72 (tratto in corrispondenza del ponte sul fiume Reno). Così oggi e domani – fa sapere Autolinee Toscane – le corse della Linea 67 subiranno le seguenti variazioni. Linea 67 San Marcello Pistoiese – Porretta Terme: le corse in partenza da San Marcello Pistoiese delle 7,50; 8,55; 10,05; 12, 05 dirette a Porretta Terme saranno limitate in località Pracchia. Linea 67 Porretta Terme - San Marcello Pistoiese: le corse in partenza da Porretta Terme delle 9,10; 10,14; 11,24; 13,45 inizieranno il servizio dalla località Pracchia alle 9,49; 10,14; 11,24; 13,45. Sono soppresse tutte le fermate per le corse da Pracchia a Porretta Terme sia in andata che in ritorno.