Chiusa la fonte di Tacinaia "Per assicurare l’acqua in zona"

E’ stata temporaneamente chiusa la fonte di Tacinaia, sulle colline del Montalbano, per risparmio della risorsa idrica. Il rubinetto della sorgente che si trova in mezzo al bosco, e che il Comune di Quarrata aveva restaurato in passato, è stato sigillato da Publiacqua. Un fatto che generato disappunto tra i frequentatori abituali dell’ambiente naturale ricco di vegetazione del Montalbano. Tanti i cittadini di Quarrata e dintorni che sono soliti andare a prendere l’acqua di Tacinaia per la sua freschezza e limpidezza, preoccupati anche che la chiusura possa dipendere da problemi di contaminazione e inquinamento. "La decisione di chiudere la sorgente è dovuta alla necessità di risparmiare l’acqua in questi giorni in cui la portata è al minimo a causa del grande caldo e della siccità estiva – fanno sapere dalla società che gestisce il servizio idrico sul territorio, da noi interpellata - si tratta di un intervento a tutela quantitativa delle risorse, di cui l’amministrazione comunale è a conoscenza, e anche i residenti delle abitazioni della zona ne sono stati avvertiti. Sono infatti loro, che stanno più in alto della fonte, ad approvvigionarsi di acqua dal serbatoio che si riempie con quella sorgente. Per il momento dunque è stata chiusa al fine di garantire la continuità dell’approvvigionamento alle utenze della zona". Non si tratterebbe pertanto di problemi di inquinamento, anche perché i volontari di Legambiente Quarrata hanno analizzato periodicamente le varie fonti sorgive sulle colline del Montalbano.

D.G.