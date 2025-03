Chiesa gremita per l’addio a Paganelli

Nella chiesa di Ponte Buggianese si sono tenuti ieri mattina i funerali di Mario Paganelli, ex-gloria del calcio pontigiano ed ex-dirigente della squadra di calcio biancorossa, venuto a mancare pochi giorni fa all’età di 85 anni. "Bocco", questo era il soprannome di Paganelli, era molto conosciuto per la grinta ed il carattere, che metteva in campo in ogni incontro giocato con addosso la maglia della squadra pontigiana, nel corso degli anni ’50.

Una volta terminata la carriera da calciatore, aveva intrapreso quella di dirigente, sposando in pieno la causa della squadra di Ponte Buggianese. In molti ricordano ancora il suo amore per la squadra biancorossa, ed il suo essere stato Presidente, a metà degli anni ’90, quando nessuno aveva deciso di ricoprire quella carica tanto importante, ma anche piena di responsabilità. Nonostante il duro lavoro che svolgeva presso il noto forno di famiglia presente a Ponte Buggianese, a fine turno trovava sempre il tempo da dedicare alla squadra. Faceva di tutto per il "suo" Ponte, andando a pulire anche gli spogliatoi, quando era necessario che venisse fatto tutto ciò. Questo dimostra l’amore che aveva per la squadra. Squadra che seguiva sempre e con ardore in qualsiasi campo, come quelli della Garfagnana, della Lunigiana e del livornese, dove molto spesso gli animi si scaldavano parecchio sugli spalti.

Nella partita persa domenica pomeriggio dal Ponte Buggianese per 2-1 contro il Cecina, c’è stato un minuto di silenzio per ricordarlo, e la squadra è scesa in campo, giocando col lutto al braccio. Sui canali social della squadra gli è stato dedicato anche un post, con tanto di foto, e con un pensiero alle figlie Claudia ed Annalisa, ed alla sorella.

Simone Lo Iacono