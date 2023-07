"Chiederemo un incontro al Prefetto"

"Chiederemo immediatamente un nuovo incontro col Prefetto di Pistoia. Gli episodi su alcune tratte, come ad esempio la linea 73, sono troppo frequenti e gravi per stare ad aspettare il prossimo". A dirlo è Silvio Frati, rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza di Autolinee Toscane, all’indomani dei nuovi episodi di violenza fuori e dentro i bus. "Chiederemo che su alcune tratte, come la Pescia – Montecatini, gli autisti vengano coadiuvati da personale di supporto per gestire le frequenti problematiche a bordo. Uomini e donne dotate di body cam (una piccola videocamera personale) e di spray al peperoncino da utilizzare in caso di aggressione. Noi dipendenti ma anche i passeggeri si meritano più sicurezza".

F.S.