"Chiarezza sulla Pistoiese" Giusti vuole risposte sul futuro di club e impianti

"Esprimo una seria preoccupazione riguardo alla recente situazione che coinvolge la Pistoiese e gli impianti sportivi cittadini". A parlare è Matteo Giusti, consigliere comunale del Pd, che chiede chiarezza per quanto concerne il futuro del mondo arancione: "In pochi giorni abbiamo appreso del passaggio di proprietà della società, del rigetto dell’istanza per la gestione di Pistoia Ovest causa morosità nei confronti dell’Amministrazione e della fine della convenzione per l’utilizzo dello stadio Melani – ripercorre Giusti –: alla luce di questo insieme di situazioni, abbastanza confuse, viene spontaneo farsi delle domande. Ad esempio: se ci sono stati problemi per Pistoia Ovest, potrebbero analogamente sorgerne anche per lo stadio? L’assessore Sabella, in merito, è stato piuttosto sibillino: sarebbe opportuno avere dei ragguagli più dettagliati in merito. Del resto in città e tra i tifosi è forte l’apprensione per capire quale sarà il futuro della Pistoiese, anche il relazione all’impiantistica sportiva cittadina. Da mesi chiedo un tavolo di confronto – sottolinea – e continuerò a farlo, impegnandomi al tempo stesso per sollevare la questione nell’aula consiliare".

"Sarebbe fondamentale che l’Amministrazione agisca prontamente per proteggere gli interessi della città e dei tifosi – attacca Giusti – ma al tempo stesso noto con sconcerno come il sindaco ed alcuni componenti della Giunta, che in passato si sono impegnati attivamente e in prima persona a trattare e a cercare soluzioni per la Pistoiese, adesso siano quasi riluttanti ad esprimersi su questo tema. Tant’è che si è finito per ignorare la situazione attuale, che invece richiederebbe una rapida e attenta valutazione. Questo atteggiamento è inaccettabile e richiede un cambiamento di direzione immediato da parte di Alessandro Tomasi e di tutta l’amministrazione – conclude il consigliere dem – : che si assumano le proprie responsabilità, informando la città e i tifosi sulla situazione attuale e su eventuali passaggi e confronti tra società e Comune".

red.pt