ChiantiBanca e Pistoia. Tra basket e solidarietà

È stato ufficializzato il rinnovo della partnership fra Pistoia Basket 2000 e ChiantiBanca, istituto bancario diffuso in larga parte della Toscana. Partnership che va avanti da tantissimi anni e che rappresenta una base solida per il club biancorosso e non solo. Un rapporto, quello tra la principale realtà cestistica cittadina e ChiantiBianca, che va anche oltre il campo e che abbraccia numerose iniziative che spaziano dal sociale al sostegno alle persone, come nel caso dell’alluvione che ha colpito la provincia di Pistoia e altre zone vicine. Il Pistoia Basket 2000 e l’istituto di credito hanno infatti aderito convintamente all’iniziativa promossa dal gruppo Monrif (che edita La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Qn) di una raccolta fondi per le popolazioni alluvionate.

"E’ veramente un onore essere al fianco di una società così importante e lo è anche oltre i meriti dei risultati sportivi, alla luce delle iniziative extra-campo che denotano un club moderno e vivo – afferma il direttore generale di ChiantiBanca, Maurizio Farnesi – per raggiungere questi traguardi è stato fatto un lavoro di squadra che lo rivediamo anche all’interno del nostro istituto di credito. Teniamo al territorio di Pistoia, non a caso le iniziative prese in seguito all’alluvione sono andate in questa direzione. Per questo è stata fatta sinergia con le altre Bcc toscane, mettendo a disposizione un plafond da 50 milioni di euro per famiglie e aziende, cercando di dare anche velocità di risposta. Allo stesso tempo, abbiamo avuto il piacere di essere scelti per l’apertura di alcuni conti correnti come è successo per l’iniziativa del gruppo Monrif, che ringraziamo, e alla quale il Pistoia Basket ha aderito immediatamente lanciando un segnale significativo". Un’unità d’intenti sottolineata anche da Marco Barbieri. "Si rinnova una tradizione piacevole con il Pistoia Basket – dice il vicepresidente di ChiantiBanca – questo è un rapporto che va avanti da oltre vent’anni. E’ molto importante che ci sia questa unità di intenti fra le società sportive del territorio e la banca, perché è nostro interesse supportare e sostenere realtà aggreganti ad alti livelli ma per noi la stessa cosa vale anche per i settori giovanili: non a caso, il nostro istituto di credito ha numerose partnership con le più svariate discipline".

"Voglio ringraziare ChiantiBanca per la vicinanza – afferma il direttore generale biancorosso Ettore Saracca – siamo di fronte a un rapporto consolidatissimo che va avanti nonostante tutto, perché la banca ci ha sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà rimanendo vicini alla società. Non ero all’interno della dirigenza, ma so che il sostegno non è mai mancato".

Maurizio Innocenti