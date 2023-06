Chiamato per servizio di trasporto Ma si ritrova ad "aiutare" i ladri

Si era ritrovato a fare una deviazione dal suo percorso di consegna nella piana pistoiese, dopo aver caricato sul suo furgone abiti di lusso, per uno dei negozi di moda più prestigiosi di Firenze. D’altronde il lavoro di trasportatore è così: le commissioni vengono prese anche per il giorno stesso. E così, col furgone pieno di vestiti di alta moda, si era precipitato nella via Firenze a Quarrata dove il suo datore di lavoro lo aveva mandato a caricare attrezzature agricole, frese, seghe, e una bicicletta del valore di migliaia di euro. Lì aveva trovato due clienti, che aveva aiutato a caricare il materiale. Passano pochi minuti e il furgone viene affiancato da un’auto, da cui scendono due uomini armati. In realtà, si trattava dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Pistoia, che da tempo erano sulle tracce di due ladri. Ma lui, ignaro di tutto, aveva pensato di essere vittima di una rapina, avendo con sé un carico di migliaia di euro, nel tentativo di evitare l’impatto con l’auto aveva tamponato l’altra macchina dei militari che era sopraggiunta. Era il 10 giugno 2019 ed Ervis Meta, albanese residente a Calenzano, era finito in manette con due connazionali: accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Martedì il giudice Raffaella Amoresano ha letto la sentenza di assoluzione per Meta, che si è sempre dichiarato innocente. Gli altri due arrestati nell’operazione, invece, avevano scelto subito di patteggiare la pena. "Abbiamo affrontato il processo sicuri di poter dimostrare la nostra innocenza – ha spiegato l’avvocato Antonio Olmi, del foro di Firenze, legale di Meta – Il mio assistito non è mai stato licenziato dal suo datore di lavoro che ha reso una testimonianza importante ai fini del processo. Sono stati anni difficili: il mio cliente non ha mai smesso di lavorare pur nelle difficoltà. Ora giustizia è stata fatta".

M.V.