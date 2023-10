Che cosa fare nel primo soccorso. Lezioni per tutti alla Misericordia

Nelle situazioni di emergenza sapere cosa fare ma soprattutto cosa non fare a volte fa la differenza. Lo sa chi ha vissuto almeno una volta un evento traumatico. Ed è per questo, con lo scopo di divulgare il più possibile le nozioni cardine del primo soccorso, che la Misericordia di Pistoia torna ad offrire un corso gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza. Si tratta di un momento formativo che è rivolto a tutte le persone, alle famiglie, ai giovani. Il corso che sarà completamente gratuito, si articolerà in quattro lezioni, tutte serali e tutte il lunedì. Si parte questo lunedì 30 ottobre: l’appuntamento è alle 21 nella sede della Misericordia di Pistoia, in via Bonellina 1. Ogni lezione avrà una durata di circa un’ora e mezzo. Ogni sera, per quattro lunedì, il personale della Misericordia darà informazioni sulle tecniche di primo soccorso.

Si imparerà innanzitutto a gestire la chiamata al numero unico per le emergenze 112. Può sembrare una banalità, ma questo è il punto di partenza e niente affatto scontato. Negli attimi concitati che seguono un evento traumatico, come un incidente o il malore improvviso di una persona, imparare a mantenere il sangue freddo e soprattutto a fornire all’operatore del numero unico le corrette informazioni, per rendere tempestivo ed efficace l’intervento, è di fondamentale importanza. A volte, la differenza è data anche da pochi minuti, ed arrivare preparati a una situazione difficile è un valido aiuto per tutti.

Nelle quattro serate, si apprenderanno, poi, le nozioni basilari per gestire i due tipi di emergenze: traumatologiche e mediche. Quindi si capirà come intervenire nel caso ci si trovi a soccorrere una persona vittima di un incidente (in attesa dell’arrivo del personale sanitario), oppure come gestire gli attimi immediatamente successivi a una crisi epilettica.

Un momento particolarmente importante sarà quello dedicato alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare. Nel corso, infatti, è prevista una parte delle lezioni dedicata alla abilitazione all’uso del defibrillatore semi automatico. L’importanza di questo strumento è ben nota. La cronaca recente ci dice quanto conoscere il funzionamento di uno strumento che è ormai molto diffuso sul nostro territorio possa portare a salvare vite umane. Si tratta di manovre salva vita che possono davvero fare la differenza in una situazione di malore improvviso.

Per informazioni e iscrizioni, basta consultare il sito della Misericordia, all’indirizzo www.misericordia.pistoia.it

Martina Vacca