Character performers per Disneyland Paris

La rete Eures è alla ricerca di character performers e character e parade performers per Disneyland Paris.

Le selezioni si terranno a Milano il prossimo 12 gennaio 2025 presso l’area danza, in via Giovanni Battista Cassinis 33. Per candidarsi è necessario essere maggiorenni, avere un’altezza compresa tra 137 cm e 193 cm e conoscere la lingua inglese.

Per il profilo di character performers sono richieste inoltre una buona consapevolezza dello spazio, energia, creatività e resistenza fisica.

Per il profilo di character e parade performers è richiesto anche un buon livello di danza nei seguenti stili: jazz, classico o moderno. La società offre contratti a breve termine di almeno 6 mesi, ma sono previste anche opportunità di assunzione a tempo indeterminato. Per poter accedere alle selezioni è necessario registrarsi sul sito internet disneyauditions.com e creare un profilo nella apposita sezione "Il mio profilo".