Cessione Pistoiese, altre conferme. De Simone: "Ma serve ancora tempo"

È con un misto di curiosità e preoccupazione che l’ambiente arancione segue lo sviluppo delle vicende societarie della Us Pistoiese 1921. Come riportato sulle nostre colonne nella giornata di ieri, infatti, sta prendendo corpo la cessione di parte delle quote (probabilmente la maggioranza) del club, attualmente controllato dalla Holding Us Pistoiese 1921, a sua volta di proprietà del Trust Orange. Una vicenda per la verità ancora piuttosto fumosa, anche se le fonti societarie confermano l’esistenza di una trattativa. Un’operazione che non riguarderebbe un vero e proprio passaggio di proprietà, lo ricordiamo, bensì una compartecipazione societaria. Tra le due parti, la Pistoiese e l’intermediario di questa ipotetica cordata italo-straniera, nella fattispecie, ci sarebbero stati già alcuni incontri e proprio ieri se ne sarebbe svolto un altro, per affrontare alcuni passaggi legali ed economici. Ma la quadra non sarebbe ancora imminente: "Le chiusure ufficiali ci sono quando ci sono le conferenze stampa – mette in chiaro Maurizio De Simone, “patron” della Pistoiese e garante del Trust Orange –: serve altro tempo. Come già detto a inizio luglio l’interesse è allargare la compagine societaria e stiamo lavorando per questo, non è una novità venuta fuori di punto in bianco. Si sono avvicinate in passato delle persone, ma non erano serie, vediamo se adesso riusciamo a potenziare il club. Andiamo avanti gradualmente: l’intenzione c’è, se poi va tutto bene vedremo cosa accadrà. Chi parla con me deve essere serio, con me i poco seri hanno vita breve. Se entra qualcuno ovviamente ci sarà un passaggio di quote, ma certo non sarà lunedì".

Insomma, il “patron” arancione non si nasconde, anzi. Ma chiede tempo. Tempo che però sembra scarseggiare, visto che sono giorni delicati in seno alla parte sportiva. E anche ieri non sono mancati momenti di tensione. I tesserati fremono per vedere saldate le proprie spettanze e vorrebbero maggior chiarezza su quanto sta succedendo. Certezze, soprattutto. Anche perché il mercato dilettantistico è aperto e in molti potrebbero decidere di cambiare aria, specie se all’inizio della prossima settimana non dovessero registrarsi novità sostanziali. Da una parte l’ipotetica cessione di quote, dall’altra la clessidra della pazienza di giocatori e staff ormai agli sgoccioli: garanzie non ce sono, ma di sicuro qualcosa succederà a breve. In un senso o nell’altro.

Alessandro Benigni

Michele Flori