Cessione agli americani. Domani ci sarà il closing

Il conto alla rovescia sta per volgere al termine. Per la giornata di domani è infatti prevista l’assemblea straordinaria indetta dal Pistoia Basket 2000 (il ’closing’, per intendersi) per mettere nero su bianco circa l’ingresso in società degli investitori americani, che saranno i nuovi soci di maggioranza. L’incontro, al quale parteciperà fisicamente – in rappresentanza della ’East Cost Sport Group Italia’ (società fondato dagli imprenditori a stelle e strisce per portare a termine l’accordo) – il solo Ron Rowan, andrà in scena in serata in uno studio notarile di Milano. Sarà questo l’ultimo passaggio di una storia cominciata con la chiamata dell’ex stella della Kleenex ai dirigenti biancorossi e in particolare a Massimo Capecchi. Una manifestazione d’interesse risalente ad alcuni mesi fa e che con il passare delle settimane si è trasformata in una vera e propria trattativa. Anche perché i vertici del Pistoia Basket 2000, vista la presenza di una figura iconica per la pallacanestro cittadina come Rowan, hanno capito sin da subito di essere di fronte ad una proposta seria e concreta. Nonché ad un’opportunità per garantire al club la possibilità di regalarsi un futuro stabile nel massimo campionato.

Le operazioni, ovviamente, sono iniziate con la due diligence contabile effettuata da parte dei professionisti a cui si sono appoggiati gli investitori americani. Dopodiché, la palla è passata in mano al Cda del Pistoia Basket 2000, che il 13 marzo ha deliberato un aumento di capitale aperto per un milione e quattrocentomila euro. Da parte della società presieduta da Capecchi è stata così tracciata la strada per ricevere l’iniezione di risorse a tinte statunitensi. Infine, si è arrivati all’assemblea del Consorzio Pistoia Basket City, tenutasi il 27 marzo, in occasione della quale è stato ratificato all’unanimità il via libera per il passaggio delle quote di maggioranza del club biancorosso alla ’East Cost Sport Group Italia Srl’. Di cui negli ultimi giorni sono emersi, proprio sulle nostre colonne, i nomi degli altri membri che accompagneranno Rowan in quest’avventura, ossia Mark Czachowski, Steven Raso e Greg McDonald. I quattro risultano essere i fondatori della ’East Coast Sports Group Italia LLC’, società registrata in Florida (con sede a Pompano Beach) lo scorso 11 marzo e che sostanzialmente rappresenta la realtà "gemella" che detiene la proprietà della ’East Cost Sport Group Italia Srl’.

Francesco Bocchini