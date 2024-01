Cesare Bocci incanta la platea della sala soci Coop. Ed ecco i prossimi appuntamenti della rassegna

Non solo professionalità e capacità attoriali, quelle sì ben visibili dai risultati televisivi e cinematografici, ma anche tanta ironia e affabilità che hanno conquistato il pubblico. Lo scambio è stato interessante e vivace per l’ultimo appuntamento de "Il teatro nel carrello" promosso da Associazione Teatrale Pistoiese e sezione soci Coop Pistoia assieme agli attori dello spettacolo "Il figlio".

Tra gli ospiti erano presenti il giovane e talentuoso Giulio Pranno, Marta Gastini, Riccardo Floris e Cesare Bocci, quest’ultimo certamente tra i più attesi dal pubblico pistoiese. Ed è stato proprio Bocci a rivelarsi intrattenitore perfetto, pronto a scherzare con la platea ma anche a ritagliare i giusti momenti di serietà durante l’incontro, così come richiesto dalla delicatezza del tema affrontato, quello del disagio giovanile. A far gli onori di casa il presidente della sezione soci Marco Leporatti, con la conduzione della conversazione della giornalista de La Nazione Linda Meoni.

Fuori dal classico schema i prossimi appuntamenti del ciclo "Il teatro nel carrello": il 10 febbraio il pubblico avrà la possibilità di assistere alla prova aperta del concerto dell’Orchestra Leonora al teatro Manzoni (ore 12, massimo trenta partecipanti); il 24 febbraio (alle 18) altra prova aperta, stavolta per la stagione di prosa con gli attori de "Il giuocatore" di Carlo Goldoni con adattamento e regia di Roberto Valerio. A chiudere la rassegna altri tre appuntamenti; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure scrivere via WhatsApp al 347.6227943.