"Cercasi strutture per migranti" Il summit urgente con i sindaci e l’appello della Prefettura ai privati

Un summit urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per affrontare quella che si profila a tutti gli effetti come una nuova emergenza sbarchi sul territorio italiano. E, nello specifico, per trovare risposte concrete, cioé strutture in grado di ospitare i migranti che saranno dislocati nella provincia di Pistoia nei prossimi giorni. L’incontro, guidato dal viceprefetto Francesco Paolo Ramunni, è andato in scena nel pomeriggio di ieri: convocati per l’occasione in Prefettura, come sempre in questi casi, il presidente della Provincia e tutti i sindaci dei Comuni del territorio, nonché rappresentanti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, curia vescovile e società della salute.

Tutti i soggetti intervenuti sono stati invitati alla massima collaborazione per gestire il delicato momento, che vede una "prosecuzione senza sosta dell’arrivo di migranti sul territorio": nella giornata di giovedì ne sono giunti 17, altri dieci in quella di oggi. Le stime sono approssimative, ovviamente, ma la proiezione è quella di circa 50 persone a settimana. E considerando che la provincia di Pistoia ospita al momento circa 350 persone, è evidente che la bolla sia destinata presto a scoppiare se non verranno trovate soluzioni.

"Ultimamente i flussi migratori sono aumentati – spiega il viceprefetto Ramunni –. E contestualmente aumentano anche le persone da redistribuire sul territorio. Ma la provincia di Pistoia fa fatica ad accoglierle per mancanza di strutture da proporre ai gestori". Da qui la ’chiamata’ per un’assunzione di responsabilità: "Tutti i soggetti interessati si devono impegnare per rintracciare luoghi adatti all’accoglienza – esorta –, pena il dover ricorrere a soluzioni emergenziali. Le istituzioni sembrano aver capito la gravità del problema, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Per quanto ci riguarda facciamo appello anche ai privati – conclude Ramunni –: chi possiede strutture potenzialmente idonee può rivolgersi alla Prefettura per essere messo in contatto con chi si occupa di gestire le strutture di accoglienza".

Una via ’diretta’ e alternativa al bando prefettizio di cui vi avevamo dato notizia su queste colonne, che invece è riservato direttamente ai gestori. Bando riproposto a distanza di pochi mesi dalla prima volta, che si risolse con una nulla di fatto. L’obiettivo è sempre il solito, attivare nuove forme di accoglienza in Provincia. Come? Ospitando migranti in varie unità abitative dislocate sul territorio, con un tetto massimo di 50 posti ciascuno e 150 in totale. Per ogni persona ospitata, il bando mette a disposizione 33,47 euro al giorno per un massimo di 731 giorni, ovvero due anni.

Alessandro Benigni