Ceppo, si parte. La maaratona poetica ha inizio Due giorni dedicati agli incontri con le scuole

La "galoppata poetica" del Premio Letterario Ceppo può infine cominciare. Inizia oggi la sessantasettesima edizione diretta da Paolo Fabrizio Iacuzzi, quest’anno dedicata alla poesia che vede coinvolte centinaia di studenti, con oltre 400 partecipanti prenotati per i quattro incontri di questi giorni. Il via oggi ll’auditorium Terzani della San Giorgio (9.30-11.30) con la conferenza di Valerio Magrelli a partire dal suo libro "Proust e Céline. La mente e l’odio" (Einaudi) con gli studenti del Linguistico Pacini e gli insegnanti Cecilia Ballotti e Gabriella Vannacci (ingresso libero fino a esaurimento posti; info: [email protected]). Stesso giorno stesso luogo, ma nel pomeriggio, dalle 16, ancora con Magrelli che introdotto da Alberto Bertoni presenta i libri di poesia "Exfanzia" e "La guerra e la pace. Disegni di Alessandro Sanna"; partecipano anche gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado Frank, Forteguerri e Einaudi con le professoresse Eleonora Trapani, Sabrina Zini e Sabina Candela. Domani alle 17 nel saloncino della musica a Palazzo de’ Rossi "Per ogni poesia un’opera d’arte", appuntamento che testimonia la felice e nuova collaborazione del premio con Pistoia Musei. In questa sede gli studenti Benedetta Ciatti, Selene Fugini, Amalia Gattai, Sara Mariabelli, Simone Salvatore, Matilde Sichi del Liceo Artistico Policarpo Petrocchi presentano i sei poeti finalisti al Premio Ceppo Poesia e Poesia Under 35 attraverso sei quadri selezionati dalla Collezione del Novecento di Pistoia Musei (ingresso su prenotazione).

linda meoni