"Centrodestra unito vince", dice Tomasi

"Gli esiti del voto dimostrano ancora una volta che il centrodestra necessita di unità: indipendentemente dalle situazioni di forza al suo interno da parte di un partito o dell’altro, lo schema è vincente e soprattutto credo che questo risultato sia un segnale di fiducia per il governo nazionale". Così il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, commentando i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, che hanno visto vincitore il centrodestra. Parlando della Toscana, dove si voterà nel 2025 – e dove lui stesso viene accreditato come possibile candidato –, Tomasi ha aggiunto: "Ogni luogo appare ormai contendibile, ogni città e ogni regione e sempre più prevalgono sull’ideologia le idee, i progetti e le persone. Stiamo lavorando, ci sono situazioni molto critiche e complesse, però siamo a testa bassa a lavorare, a Roma come qui a Pistoia, cercando risolvere problemi".