Centrodestra "Abbiamo un problema"

Gabriele Galligani

In attesa di conoscere chi sarà il vincitore del ballottaggio di Pescia, sappiamo chi è lo sconfitto di queste elezioni amministrative in Valdinievole, il centrodestra, che esce con le ossa rotte da questa tornata. Solo qualche mese fa, alle politiche di settembre la coalizione di centrodestra si attestava intorno al 50%. Storicamente alle amministrative c’è un calo, ma il risultato di Pescia e Ponte Buggianese è stato un tracollo, con i simboli del centrodestra ben al di sotto del venti per cento. Parafrasando un celebre detto si può dire: "Centrodestra, in Valdinievole abbiamo un problema".