Centro sorvegliato speciale Pattuglie di vigili a piedi e telecamere anti-degrado

Più occhi elettronici e umani contro il degrado in centro che sta esasperando residenti, commercianti, professionisti e la parrocchia di San Piero. Nei giorni scorsi, infatti, su queste pagine avevamo accolto il loro accorato appello: "Più telecamere, controlli delle pattuglie e un operatore di strada per fronteggiare il disagio giovanile". Ieri mattina, il sindaco Luca Benesperi, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli e la comandante della polizia municipale, Maria Pignatiello, hanno fatto un sopralluogo nei punti più critici che sono i passaggi pedonali tra le piazze IV Novembre e Gramsci, tra piazza IV Novembre e via Livorno e tra le piazze IV Novembre e Guarducci. "Si tratta di minorenni che disturbano la quiete pubblica. La soluzione è difficile ma abbiamo deciso di affrontare il problema di petto", ha assicurato il sindaco Benesperi, annunciando che dal 4 luglio entrerà in servizio un operatore di strada attivato dai servizi sociali del Comune. L’amministrazione ha già avviato il progetto ‘Occhi vigili su Agliana’ per implementare la videosorveglianza sul territorio, grazie a un contributo di 25mila euro dalla Regione. Spesa totale per il progetto 35.700 euro, quindi 10.700 a carico del Comune.

La comandante e il vice sindaco (che ha la delega alla sicurezza) hanno informato che le telecamere attivate sul territorio negli anni passati sono 28 più due Targa system e che, con il nuovo progetto, saranno aggiunte altre nove postazioni fra telecamere e Targa system, che saranno attive entro dicembre. Tra le aree allo studio i parchi Pertini e Carabattole e i giardini di via Pisa, le scuole Rodari e Sestini, le vie Coppi, Lungo Calice e Buzzati. "Ma terremo conto delle richieste che abbiamo raccolto per il centro – ha detto la comandante Pignatiello, specificando –, tutto il sistema di videosorveglianza cittadino ha l’accesso diretto da parte della polizia di Stato". Fra i tre passaggi pedonali indicati, due (tra le piazza Gramsci e IV Novembre e fra quest’ultima e piazza Guarducci) sono in realtà passaggi privati ad uso pubblico ma, da quanto abbiamo appreso, i privati sarebbero disposti a far installare le telecamere dal Comune.

Baroncelli informa che c’è anche un altro progetto per incrementare ulteriormente la videosorveglianza. La polizia municipale, che dal dicembre scorso conta su un organico rafforzato, effettua anche servizio con pattuglie appiedate, soprattutto in centro. Ma i minorenni che sputano e urinano in pubblico, distruggono arredi e insultano i cittadini che si azzardano a richiamarli alla civiltà, come reagiscono davanti agli agenti in divisa? "Hanno abbastanza rispetto – risponde la comandante –. Ci sono eccezioni, talvolta dobbiamo gestire situazioni complesse dove c’è una negazione delle istituzioni. Gli agenti appiedati sono comunque un deterrente, spesso possono risolvere i problemi in meno tempo e raccogliere le segnalazioni dei cittadini".

Piera Salvi