Centro solidale in Gambia "Così li aiuto a casa loro"

"Li aiuterò anche a casa loro". Prende corpo il sogno di una vita di don Massimo Biancalani che, recentemente, ha soggiornato una settimana in Gambia per conoscere le famiglie dei ragazzi (moltissimi quelli che arrivano da questo Paese) che ospita nella sua parrocchia di Santa Maria Maggiore tra cui quella di Lamin, il migrante espulso dall’Italia che don Massimo intende adottare. Il parroco ha in progetto di aprire nel paese africano un centro di solidarietà dove far arrivare aiuti alle famiglie del posto che vivono in estrema povertà. "Povertà e dignità – racconta don Massimo –. E’ questo quello che ho visto in Gambia. Intere famiglie che vivono in poco più che baracche, basti pensare che bagni e cucine sono all’esterno delle case. Eppure tutti riescono comunque a sorridere alla vita, nonostante siano davanti all’estrema difficoltà di mangiare tutti i giorni. Parlando con loro – continua – mi hanno raccontato che il loro reddito medio mensile è di circa 80 euro e i prezzi per fare la spesa sono simili ai nostri. Insomma, basta farsi due conti per capire perché decidono di lasciare il Paese in quei barconi che vediamo arrivare lungo le nostre coste".

Un territorio, il Gambia, che ha la stessa densità abitativa dell’India. "Per strada è il caos – racconta ancora don Massimo –. E’ pieno di bambini e ragazzi lungo le strade a qualsiasi ora del giorno. E poi – sottolinea – vedere l’enorme divario tra i grandi resort internazionali lungo la costa e la drastica povertà spostandosi spostandosi semplicemente di qualche km verso l’interno del paese, è stato un impatto emotivo importante". Don Massimo ha trovato, durante il suo soggiorno, anche una nuova casa per Lamin, che non aveva più spazio in quella della sua famiglia.

"Ha due fratelli, tra cui uno cieco – dice –. Non c’era più spazio per lui nella sua casa, così insieme abbiamo trovato una sistemazione". E poi il centro di solidarietà, ma non solo: don Massimo vuole creare all’interno dello spazio anche occasioni di formazione per giovani del Gambia, percorsi che consentano loro di specializzarsi in lavori utili all’Italia e che quindi li farebbero partire per il nostro Paese legalmente. "Penso ad addetti al vivaismo o anche manovali, insomma tutti quei mestieri che servono in Italia e che potrebbero dare un futuro a questi ragazzi – aggiunge –. Non è facile dialogare dal Gambia con l’Italia perché non è presente, sul posto, un’ambasciata, ma solo un consolato, quindi è difficile anche per i giovani capire quali opportunità concrete possano esserci. Chiederò aiuto all’Italia, agli enti che già operano in Gambia, per realizzare questo progetto – conclude don Massimo –. Dare una risposta concreta in quella terra è un sogno che coltivavo da anni e ora penso che tutto questo, possa concretizzarsi".

Michela Monti