Centri estivi, è bagarre Vivarelli: "Ho presentato esposto alla magistratura"

Nuovo capitolo sulla polemica sui Centri estivi a San Marcello Piteglio: il consigliere comunale Carlo Vivarelli ha presentato l’esposto alla magistratura. "Comunico che ho inviato un esposto alla magistratura per contestare il contenuto della determina 322 emessa dal Comune e riguardante l’esternalizzazione della gestione – scrive lo stesso in una nota e su Fb –. Nella determina si dice esplicitamente che le ditte private che vogliono offrire il servizio possono impiegare persone ’in possesso di comprovata esperienza di almeno due anni, documentata da CV, nel settore educativo, formativo, pedagogico o ludico-ricreativo per minori’". Il passo è, secondo Vivarelli, "irregolare, visto che si demanda ad un operatore l’autocertificazione della propria capacità di poter lavorare con dei bambini, in base ad un curriculum ed ad una esperienza fatta e certificata non si sa da chi – spiega –. Ho inviato una mozione al consiglio comunale affinché la determina venga ritirata e invierò una nuova denuncia quando i centri estivi partiranno se il contenuto citato della determina 3232 non verrà rimosso". La contestazione di Vivarelli si spinge oltre: "Il Comune stanzia un contributo alle famiglie pari alla cifra che gli occorreva per gestire in proprio i centri estivi: questa non è una scelta politica, è un regalo di soldi pubblici ai privati".

Andrea Nannini