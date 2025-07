Centri commerciali naturali. I nuovi direttivi dell’area montana

Rinnovati i Consigli direttivi dei Centri commerciali naturali dell’area montana: un passaggio importante, si fa sapere da Confcommercio, per dare continuità e nuovo slancio alle attività di promozione e valorizzazione del tessuto commerciale locale in territori che vivono le sfide della stagionalità e della complessità logistica. Per il Centro commerciale naturale di Abetone è stata eletta presidente Valentina Santi del bar-Ristorante La Casina, affiancata dal vicepresidente Luca Cecchini della pizzeria Il Garage. Completano il consiglio Marilena Milianti de Il Baggiolo, Clarissa Tonarelli dell’albergo Primula, Enrica Ciacci dell’albergo Lo Sport, Serena Bertoni della pensione Noemi e Nadia Freschi de La Soffitta degli Gnomi. A Cutigliano la presidenza è affidata a Margherita Pagliai, della latteria Pagliai, con vicepresidente Claudia Venturini della pellicceria Venturini e consiglieri Andrea Lenzini di Calzature Lenzini, Simone Vaiani di Bona la Terza ed Emanuele Sichi di Giocart. Infine, per il Centro commerciale Naturale San Marcello-Gavinana-Maresca il nuovo presidente è Matteo Viti del caffè Bottegone, vicepresidente Siriana Biagini della Boutique della Lana, mentre completano il consiglio Sara Danti del Karisma Bar, Elisabetta Giovannetti di Alimentari Petrucci e Gianna Taliani di Piccole Vanità.

"Il rinnovo dei consigli direttivi – sottolinea Confcommercio – è un segnale concreto di impegno e responsabilità da parte degli operatori commerciali, che confermano la volontà di collaborare attivamente con l’associazione per costruire iniziative di animazione, sostegno e rilancio delle attività nei centri montani. Un ringraziamento speciale va a tutti i componenti uscenti per l’impegno profuso. Ai nuovi consiglieri, un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di continuare a generare progetti capaci di valorizzare la vitalità economica e sociale dei nostri borghi." Un lavoro di squadra, conclude l’associazione di categoria, che punta a rafforzare il commercio di prossimità e a mantenere vivi i territori, tutelando le attività storiche e sostenendo nuove idee capaci di far crescere l’attrattività delle località montane della provincia.

co.da.