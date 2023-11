Centri antiviolenza. Ecco la raccolta

Al termine della settimana di iniziative e campagne di sensibilizzazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Estra Pistoia Basket ha ufficializzato un nuovo tassello all’interno del proprio percorso di "Insieme per il sociale" dando vita ad un progetto importante. Grazie alla collaborazione col Comune, il club si farà promotore di donazioni da destinare al centro anti-violenza "Aiuto Donna" della SDS Pistoiese, in sinergia con il Rotary Club Pistoia-Montecatini "Marino Marini", oltre a far partire un percorso che porterà ad un concorso incentrato su di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole andando oltre la giornata del 25 novembre. "Diamo conferma di quanto annunciato una settimana fa – dichiara Andrea Di Nino, responsabile area sociale biancorosso – le iniziative che il Club ha avviato devono trovare continuità per tutta la stagione sportiva. Per questo motivo, parteciperemo in forma attiva con donazioni al centro anti-violenza col coinvolgimento del Rotary, trovando subito l’immediata adesione del presidente Carlo Parenti, per raggiungere cifre ancora più sostanziose da devolvere alle donne vittime di abusi". In questa settimana il video-clip di "Alziamo la testa", prodotto dal Pistoia Basket, ha fatto il giro di tutta Italia e, anche da lì, ad inizio 2024 si partirà con un concorso per la creazione di una campagna di sensibilizzazione dal titolo "Giovani che parlano ai giovani" che coinvolgerà tutte le scuole medie secondarie di primo e secondo grado della città.

"Non posso che ringraziare ulteriormente Estra Pistoia Basket per la sensibilità dimostrata su questo tema – afferma il vicesindaco Anna Maria Celesti – quello che più mi colpisce di questo lavoro è che si è data immediata concretezza alle iniziative messe in campo senza fermarsi alle sole parole. Dall’altro canto, Comune e Sds stanno facendo un percorso insieme, anche col Pistoia Basket, sulla prevenzione che punta alla fascia d’età degli adolescenti". "Il Rotary, da sempre, rivolge un’attenzione particolare ai giovani che rappresentano il futuro – ricorda il presidente Carlo Parenti – sono come "rondini in volo verso la primavera", citando Giorgio La Pira. Un motto rotariano che vogliamo concretizzare in questa circostanza è che il Rotary cambia le vite, ma oggi vogliamo anche salvarle".

red.pt